Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, si ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, au vorbit mai putin de 10 minute, joi, in marja reuniunii G20 de la New Delhi, potrivit unui oficial al Departamentului de Stat al SUA. Este prima intalnire fata in fata a sefilor diplomatiei de la Washington si Moscova de […]