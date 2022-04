Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken si secretarul apararii Lloyd Austin s-au intalnit cu presedintele ucrainean Volodymyr Zelenskiy in Ucraina, a confirmat un inalt oficial al Departamentului de Stat, potrivit Reuters. Cei doi oficiali SUA au anuntat intoarcerea treptata a diplomatilor americani…

- Vizita fulger in prima zi de Paște. Doi oficiali americani merg la Kiev pentru a vorbi cu președintele Volodimir Zelenski. Secretarul de stat american Antony Blinken si secretarul american al apararii Lloyd Austin urmeaza sa viziteze, duminica, Kievul pentru a discuta despre cererea Ucrainei de a primi…

- China a decis sa restricționeze vizele pentru oficialii americani, ca raspuns la restricțiile privind vizele americane pentru unii oficiali din China, a anunțat joi un purtator de cuvant al ministerului chinez de externe, citat de Reuters . Statele Unite au restrictionat vizele unor oficiali chinezi…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat telefonic sambata cu ministrul de externe chinez, Wang Yi, despre "razboiul premeditat, neprovocat si nejustificat al Moscovei impotriva Ucrainei", a anuntat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price, citat de Reuters,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si secretarul apararii Lloyd Austin au discutat la telefon cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg despre raspunsul coordonat al Aliantei la invazia Ucrainei de catre Rusia, a anuntat joi Departamentul de Stat, citat de Reuters. Fii la curent cu…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba au discutat vineri despre acumularea militara a Rusiei de-a lungul granitelor cu Ucraina, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken i-a spus marți, într-un apel telefonic, omologului sau rus, Serghei Lavrov, ca acesta ar fi momentul sa retraga trupele ruse de la granița cu Ucraina daca Moscova nu intenționeaza sa invadeze, a declarat reporterilor un înalt oficial al Departamentului…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, nu a exclus, vineri, posibilitatea de a trimite trupe in Ucraina pentru a evacua cetațeni americani, in cazul in care Rusia invadeaza aceasta țara și vor fi lupte pe strazile Kievului. Oficialii de la Pentagon estimeaza ca trupele și echipamentele desfașurate…