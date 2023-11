Stiri pe aceeasi tema

- Operațiunea terestra in Gaza și ramane inca in așteptare. Camioane cu ajutor umanitar au inceput sa traverseze punctul de trecere a frontierei Rafah din Egipt catre Fașia Gaza. Guvernele occidentale recunosc ca o invazie terestra este foarte probabila, dar ii cer Israelului sa renunțe sa mai astepte.…

- Secretarul american de stat, Antony Blinken, a avertizat Iranul cu privire la orice posibila escaladare a conflictului dintre Israel si Hamas.Blinken a descris o astfel de escaladare ca fiind "posibila". Mai devreme, premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat gruparea militanta libaneza…

- Joe Biden este așteptat in Israel, acolo unde se va intalni cu premierul israelian, acolo unde se afla in continuare și secretarul de stat Anthony Blinken. Intre timp, tensiunile cresc cu fiecare ora care trece in țara Sfanta. Armata israeliana continua eliminarea liderilor Hamas și bombardarea infrastructurii…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a convocat duminica pentru prima data cabinetul de urgenta extins al tarii, afirmand ca unitatea nationala afisata a transmis un mesaj in tara si in strainatate, in timp ce tara se pregateste sa "demoleze Hamas" in Gaza, relateaza Reuters.Reuniunea, care…

- Liderii din intreaga lume iși arata sprijinul pentru Israelul lovit de teroriștii Hamas. In Israel au ajuns vineri șefa Comisiei Europene, insoțita de președinta Parlamentului European și de ministrul italian de Externe.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat joi ca a discutat cu Israelul despre „nevoile umanitare” ale Fasiei Gaza, bombardata de armata israeliana, aparand in acelasi timp dreptul de a raspunde la atacul mortal al Hamas, informeaza France Presse. „Am discutat despre modalitati de a raspunde…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a promis joi, in timpul unei vizite la Tel Aviv, ca Statele Unite vor sprijini intotdeauna Israelul si a declarat ca "aspiratiile legitime" ale palestinienilor nu sunt reprezentate de miscarea islamista Hamas, relateaza AFP."Mesajul pe care il aduc Israelului…