Cu cateva ore inaintea acestei reuniuni, Casa Alba a ridicat tonul si a amenintat cu un ”raspuns dur” daca trupele ruse intra in Ucraina. ”Daca forte militare ruse trec frontera in Ucraina, asta va fi o noua invazie”, care va antrena ”un raspuns rapid, dur si unit al Stateor Unite si aliatilor nostri”, a avertizat o purtatoare de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki. In cadrul unei reuniuni, joi, cu omologii sai francez Jean-Yves Le Drian si german Annalena Baerbock si cu secretarul de stat de la Ministerul britanic de Externe, Antony Blinken urmeaza sa se asigure de sustinerea europeana impotriva Rusiei.…