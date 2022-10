Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sunt „pregatite” sa caute o solutie diplomatica cu Rusia la conflictul din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat american Antony Blinken, exprimandu-si regretul ca Moscova merge „in directia opusa”.

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat, vineri, ca Statele Unite nu au vazut pana in prezent Rusia luand vreo masura care sa sugereze ca are in vedere utilizarea armelor nucleare, scrie Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, s-a intalnit vineri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si cu ambasadori aliati, in contextul in care Washingtonul incearca sa intareasca unitatea Aliantei, in asteptarea unei ierni in care Europa se confrunta cu costuri crescute ale…

- Rusia este pregatita sa discute despre un schimb de detinuti cu Statele Unite, prin intermediul canalelor diplomatice existente, a transmis vineri ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, in contextul in care in urma cu o zi sportiva americana Brittney Griner a fost condamnata in Rusia la 9 ani de inchisoare,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken va incerca probabil sa discute cu omologul sau rus pe marginea unei reuniuni din Cambodgia, a declarat joi purtatorul de cuvant pe teme de securitate al Casei Albe John Kirby, dupa ce baschetbalista americana Brittney Griner a fost condamnata in Rusia la noua…

- Statele Unite au declarat ca Rusia folosește cea mai mare centrala nucleara din Ucraina ca „scut nuclear” prin staționarea trupelor acolo, impiedicand forțele ucrainene sa riposteze și riscand un accident nuclear teribil, scrie Reuters. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca Washingtonul…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a afirmat, vineri, ca a avut o discutie telefonica cu ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, si a insistat ca Kremlinul sa accepte "propunerea substantiala" pe care Washingtonul a facut-o pentru a obtine eliberarea a doi americani detinuti in Rusia, relateaza…