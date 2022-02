Presedintele american Joe Biden este pregatit sa se intalneasca cu omologul sau rus Vladimir Putin „in orice moment si indiferent de format, daca acest lucru permite evitarea unui razboi” in Ucraina, a declarat duminica secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, in condițiile in care potrivit unor surse din spionajul american, comandanții ruși din teren ar fi primit deja ordinul de a invada Ucraina.