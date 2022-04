Stiri pe aceeasi tema

- Doi polițiști au fost ucisi, iar alte cel putin trei persoane au fost ranite, duminica seara, dupa ce doi barbați au deschis focul intr-o zona aglomerata din orasul israelian Hadera, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene. Atacul a fost revendicat de gruparea terorista Stat Islamic,…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, se va intalni saptamana viitoare cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, daca Rusia nu invadeaza Ucraina, a anuntat joi seara Departamentul de Stat, noteaza AFP. Antony Blinken a propus sa se intalneasca cu Serghei Lavrov "in Europa, saptamana viitoare. Rusii…

- Blinken: „Sunt astazi aici nu pentru a incepe un razboi, ci pentru a preveni unul”„Ma aflu aici astazi nu pentru a incepe un razboi, ci pentru a preveni unul", a spus Blinken la Consiliul de Securitate la New York, adaugand ca i-a propus joi omologului sau rus Serghei Lavrov sa se intalneasca saptamana…

- Șeful campaniei de vaccinare din Israel este ferm convins ca vaccinul a fost salvarea lor. Arnon Shahar, liderul campaniei de vaccinare din Tel Aviv spune ca Israelul nu are restricții datorita vaccinului, iar anti-vacciniștii susțin o cauza care este total falsa.Shahar susține ca virusul s-a schimbat…

- Secretarul de Stat al SUA Antony Blinken l-a „indemnat” marti pe omologul sau rus Serghei Lavrov la o „dezescaladare imediata si la retragerea” trupelor comasate de armata rusa la frontiera cu Ucraina, anunta intr-un comunicat Departamentul de Stat, potrivit AFP.

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken „l-a indemnat” marti pe omologul sau rus Serghei Lavrov la o „dezescaladare imediata si la retragerea” trupelor ruse de la frontiera ucraineana, reiterandu-si totodata „disponibilitatea” de a continua dialogul „de fond” cu Moscova pe cai diplomatice, potrivit…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri, 21 ianuarie, ca „nu se va intampla” o incursiune militara rusa in Ucraina si spera ca diplomatia va rezolva criza in curs, in special dintre Rusia si Statele Unite, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Nu ar trebui sa fie o interventie…

- Statele Unite au aprobat demersuri ale tarilor baltice de a trimite armament de fabricatie americana in Ucraina, in contextul unor temeri cu privire la o invazie rusa a Ucrainei, anunta joi, la Berlin, un oficial american, relateaza AFP. Statele Unite "accelereaza transferuri autorizate de echipament…