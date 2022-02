Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Antony Blinken a semnat joi, din partea Statelor Unite, un tratat militar bilateral cu Slovacia, care permite intarirea prezentei militare americane in aceasta tara vecina cu Ucraina, transmite dpa.

- Secretarul de Stat al SUA Antony Blinken l-a „indemnat” marti pe omologul sau rus Serghei Lavrov la o „dezescaladare imediata si la retragerea” trupelor comasate de armata rusa la frontiera cu Ucraina, anunta intr-un comunicat Departamentul de Stat, potrivit AFP.

- Departamentul american al Apararii a anuntat, joi, ca “în ultimele 24 de ore” s-a constatat o crestere în ceea ce priveste desfasurarea de forte militare de catre Rusia în apropierea frontierei cu Ucraina, relateaza CNN, potrivit News.ro.“Vedem în continuare,…

- Departamentul de Stat american a ordonat rudelor personalului de la ambasada din Kiev sa paraseasca țara, in contextul riscului unei agresiuni militare a Rusiei in Ucraina, transmite presa internaționala.

- Departamentul de Stat al SUA a ordonat ca incepand cu 24 ianuarie sa inceapa evacuarea familiilor angajaților Ambasadei SUA la Kiev. La post va ramane minimul necesar pentru funcționare. Anunțul vine in contextul in care președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ca are informații…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, se va deplasa saptamana aceasta la Kiev si Berlin, a anuntat Departamentul de Stat de la Washington, in urma discutiilor neconcludente purtate saptamana trecuta cu Rusia asupra solicitarilor acesteia privind securitatea europeana, relateaza AFP si Reuters,…

- Secretarul de stat Antony Blinken va calatori in Ucraina și Germania in aceasta saptamana, in contextul in care amenințarea rusa la adresa Ucrainei continua. Șeful diplomației americane se va intalni miercuri cu președintele Volodimir Zelenski, a anunțat Departamentul de Stat, potrivit CNN și ABC News.

- Fostul șef al securitații, mai precis al agenției de informații interne din Kazahstan, a fost reținut sub suspiciunea de inalta tradare, a spus agenția, dupa ce a fost concediat pe fondul protestelor violente. Comitetul de Securitate Naționala, sau KNB, a declarat sambata intr-o declarație ca fostul…