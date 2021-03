Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, va efectua saptamana viitoare o vizita la Bruxelles pentru o intalnire cu ministrii de externe ai statelor din NATO si pentru posibile discutii cu inalti oficiali ai UE, au afirmat surse, in contextul in care aliatii transatlantici incearca sa repare relatiile afectate in timpul fostului presedinte american Donald Trump, relateaza Reuters. Trump a acuzat statele europene membre ale NATO ca nu aloca suficienti bani pentru aparare. Blinken va lua parte la discutiile fata in fata ale ministrilor de externe din NATO care vor avea loc la 23 si 24 martie, au…