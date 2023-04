Blinken: Aliații împărtășesc o „îngrijorare profundă” cu privire la luptele din Sudan Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat luni (17 aprilie) ca exista o „ingrijorare profunda comuna” intre aliați cu privire la luptele din Sudan și ca ar trebui sa inceteze imediat, iar parțile sa revina la discuții. Luptele au izbucnit sambata in Sudan intre unitațile armatei și o forța paramilitara rivala, cel puțin 97 de civili fiind uciși, iar armata parand sa fie in avantaj duminica, potrivit Reuters. Blinken, vorbind in marginea intalnirii unui grup de șapte miniștri de externe, reuniți in Japonia, a declarat ca au avut loc consultari stranse cu privire la lupte, inclusiv cu… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

