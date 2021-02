Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Joseph Biden sustine planul solutionarii conflictului israelo-palestinian prin coexistenta a doua state, a declarat secretarul de Stat american, Antony Blinken, dupa conversatia cu ministrul israelian de Externe, Gabi Ashkenazi. "A fost minunat ca am discutat cu Gabi Ashkenazi…

- ”Investesc multi bani, investesc miliarde de dolari si se ocupa de o gama intreaga de probleme care se refera la transporturi, mediu si o serie intreaga de alte lucruri”, a spus Biden in timpul intalnirii cu senatorii, care a avut loc in biroul oval. ”Au o initiativa noua, majora, in domeniul feroviar…

- Statele Unite isi reitereaza angajamentul ferm fata de securitatea Israelului si vor continua sa coopereze strans cu acesta pentru a face sa avanseze pacea in regiune, a declarat noul secretar de stat, Antony Blinken, transmite joi Reuters. Intr-o convorbire telefonica cu ministrul israelian…

- Ambele tari sunt supuse unor sanctiuni americane dure, care excepteaza medicamentele, dar care interzic totusi companiilor farmaceutice straine sa faca afaceri cu ele. Atat Cuba cat si iranul se confrunta cu deficite de fonduri. La sfarsitul lunii trecut, Iranul a inceput studii clinice pe oameni cu…

- Pentru a face fața afluxului de pacienți cu Covid-19, Renown Health Hospital din Reno, Nevada (vest), a transformat doua etaje ale unei parcari acoperite din apropiere într-o unitate de îngrijire special destinata pacienților cu simptome moderate ale bolii, potrivit AFP.Scopul? Pentru…

- Donald Trump, președintele in funcție al Statelor Unite, a anulat planul prin care oficialii de la Casa Alba urmau sa fie vaccinați impotriva Covid-19 cu prioritate, potrivit BBC . Casa Alba anunțase anterior ca principalii membri ai administrației Trump urmeaza sa fie printre primele persoane vaccinate…