- Seful diplomatiei americane Antony Blinken se va deplasa la sfarsitul acestei saptamani in Vietnam, intr-un demers de consolidare a relatiilor cu aceasta tara comunista, dar si in Japonia, pe fondul tensiunilor cu China legate de Taiwan, a anuntat luni Departamentul de Stat, potrivit AFP. Fii…

- Seful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kuleba, a cerut marti ca Moscova sa se retraga "din fiecare metru patrat" al Ucrainei, subliniind ca nu poate exista pace cu Rusia "cu orice pret", relateaza France Presse. "Vreau sa fiu foarte clar, Rusia trebuie sa se retraga din fiecare metru patrat al teritoriului…

- Razboi in Ucraina, ziua 393. Secretarul de stat american Antony Blinken a transmis ca in prezent China urmarește cu atenție modul in care conducerea de la Washington și celelalte state din comunitatea internaționala raspund la invazia Rusiei de pe teritor

- China, „foarte ingrijorata” de conflictul din Ucraina care „se intensifica si chiar scapa de sub control”, indeamna la „promovarea dialogului”, a declarat marti ministrul chinez de externe, Qin Gang.„Vom continua sa promovam dialogul de pace (…) si sa actionam impreuna cu comunitatea internationala…

- Pentagonul a anuntat ca un al doilea balon de spionaj chinez a fost descoperit, de aceasta data deasupra Americii Latine, intr-un un nou episod al unui caz care a racit relatiile dintre Washington si Beijing. Șeful diplomatiei americane Antony Blinken și-a amanat in ultima clipa o vizita in China.

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a recunoscut vineri o scadere a tensiunilor cu China, exprimandu-si in acelasi timp din nou ingrijorarea in legatura cu Taiwanul, scrie AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul japonez Fumio Kishida a avertizat sambata, la Washington, la incheierea unui turneu in tarile G7, ca "Asia ar putea fi Ucraina de maine", transmite AFP.El a spus ca le-a comunicat liderilor tarilor membre ale G7 "sentimentul sau puternic de criza in materie de de securitate in Asia…