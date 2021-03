Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a promis marti "sa reconstruiasca si sa revitalizeze" NATO, sa se consulte cu aliatii in privinta oricarui plan american privind o posibila retragere din Afganistan si a avertizat totodata Germania cu privire la gazoductul Nord Stream 2, informeaza Reuters. Luand cuvantul cu prilejul primei sale vizite la cartierul general al NATO, la Bruxelles, Blinken a spus ca Alianta Nord-Atlantica se afla "intr-un moment crucial" in fata amenintarilor din intreaga lume, precum si in privinta schimbarilor climatice. Totodata, Blinken si-a exprimat convingerea ca Nord…