Blinken a îndemnat China să își folosească influența pentru a împiedica escaladarea războiului din Orientul Mijlociu Secretarul de stat american Anthony Blinken a cerut Chinei sa iși foloseasca influența in Orientul Mijlociu pentru a impiedica alți actori statali sau non-statali sa atace Israelul și sa extinda conflictul dupa ce Hamas l-a atacat. Potrivit purtatorului de cuvant al Departamentului de Stat, Matthew Miller, Blinken a discutat cu ministrul chinez de externe Wang Yi inainte de a parasi capitala saudita Riad, unde inaltul diplomat american a incercat sa consolideze sprijinul pentru Israel in randul țarilor arabe. Miller a adaugat ca convorbirea dintre SUA și China, care a durat aproximativ o ora,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

