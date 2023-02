Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul este pregatit sa prezinte o propunere sa de pace pentru Ucraina, a anuntat sambata, la Conferinta de Securitate de la Munchen, Wang Yi, principalul consilier in materie de politica externa al presedintelui Xi Jinping, relateaza CNN, remarcand ca, fapt rar, diplomatul s-a referit la conflictul…

- Presedinta Maia Sandu s-a intalnit la Conferinta de Securitate de la Munchen cu secretarul de stat american, Antony Blinken, potrivit unui comunicat al presedintiei de la Chisinau, scrie Agerpres.

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, se va deplasa in perioada 16-22 februarie in Germania, Turcia si Grecia pentru a participa la conferinta de securitate de la Munchen si a urmari eforturile de raspuns ale Statelor Unite la cutremurele care au lovit Turcia si Siria, a informat miercuri Departamentul…

- Vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, va participa saptamana viitoare la Conferinta europeana pentru securitate de la Munchen, in Germania, unde va vorbi despre viitorul sprijin al Washingtonului pentru Ucraina, in contextul in care invazia Rusiei se apropie de implinirea unui an, informeaza…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat pentru BBC ca acordul de a trimite zeci de tancuri moderne Ucrainei va fi determinant, relateaza Rador.

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat marți ca sprijinul acordat de Washington Kievului a evoluat pe parcursul razboiului, SUA fiind hotarate sa ofere Ucrainei "ceea ce are nevoie pentru a reuși pe campul de lupta", transmite Rador.

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a criticat, vineri, intr-o conversatie cu secretarul de Stat american, Antony Blinken, abordarea Statelor Unite in relatiile bilaterale si a reafirmat pozitia Beijingului in problema razboiului din Ucraina, pledand pentru respectarea suveranitatii, conform Mediafax.…

- Romania gazduieste, incepand de duminica, Reuniunea Liderilor de la Munchen (Munich Leaders Meeting - MLM), un format al Conferintei de Securitate de la Munchen, care se desfasoara chiar inaintea intalnirii pe care o au, saptamana viitoare, tot la Bucuresti, ministrii de externe ai statelor membre…