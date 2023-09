Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a anunțat ca SUA vor trimite avioane de lupta F-16 pentru a consolida misiunile de poliție aeriana in Romania, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat. Secretarul de stat Antony J. Blinken a discutat vineri cu ministrul roman de externe, Luminița Odobescu, inclusiv despre o viitoare rotație a […] The post Blinken, a anunțat ca SUA trimite noi avioane de lupta F-16 pentru a apara Romania dupa descoperirea dronei cazute in Delta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .