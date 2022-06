Stiri pe aceeasi tema

- Blindatele grele ale NATO ar putea sa nu mai aiba pe unde ajunge in poligonul de la Cincu din cauza unui pod de nici o suta de metri, anunța Știrile TVR . Podul trebuia construit de peste un an, dar nu inainte de a-l demola pe cel vechi. Pentru ca Ministerul Apararii a cerut urgentarea construcției,…

- Blindatele grele ale NATO ar putea sa nu mai aiba pe unde ajunge in poligonul de la Cincu din cauza unui pod de nici o suta de metri. Trebuia construit de peste un an, dar nu inainte de a-l demola pe cel vechi.

- ​Cum au explodat prețurile medicamentelor in Romania ● Discursul lui Putin in fact checking ● Primarul Galațiului: Și in Vest exista pensii speciale ● Șofer fara RCA, achitat de tribunal pentru mituirea unui politist din Olt desi infractiunea fusese filmata ● Scandal la ANCPI. Control de la guvern dupa…

- Ceremonia de deschidere a exercitiului RESOLUTE CASTLE 22 va avea loc marti, 10 mai, incepand cu ora 17.00, la Centrul National de Instruire Intrunita "Getica din Cincu CNII .Potrivit MApN, RESOLUTE CASTLE 22 este un exercitiu multinational la care participa structuri de geniu din Fortele Terestre Romane,…

- Vineri dimineata, 8 aprilie, Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta informeaza ca nu este niciun pacient internat in sectiile de terapie intensiva suport COVID de pe raza judetului Constanta.Amintim ca in unitatile spitalicesti din judet sunt alocate 27 de paturi in cadrul Spitalului Clinic…

- Mulți dintre tinerii care implinesc varsta de 18 ani se gandesc sa faca școala de șoferi și apoi sa susțina examenul pentru obținerea permisului de conducere. Daca te numeri printre aceștia trebuie sa știi ca ai obligația sa pregatești o serie de documente.Atunci cand vine vorba despre actele de care…

- Separatistii pro-rusi au intreprins duminica o ofensiva in orasul-port Mariupol din sudul Ucrainei, luptele avand loc mai ales in partea vestica a localitatii, a indicat luni Ministerul Apararii de la Moscova, transmite luni Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministerul Apararii al Ucrainei a confirmat decesul unui membru al delegației ucrainene din prima runda de negocieri cu Rusia. Direcția principala de informații a institutiei a declarat ca Denis Kireev a murit in timp ce indeplinea o sarcina speciala, aparand Ucraina.