- Arme sofisticate ale SUA sunt blocate de unitațile rusești de razboi electronic. GLSDB, o bomba cu raza lunga de acțiune, destinata lovirii țintelor in adancul teritoriului controlat de Rusia, a fost scoasa din uz dupa ce s-a dovedit ineficienta, din cauza bruiajului electronic al Moscovei,

- Dronele aeriene de mici dimensiuni au dominat campul de lupta din Ucraina, dar acestea și-ar putea pierde in curand avantajul de lupta, a apreciat șeful Statului Major al armatei franceze, generalul Pierre Schill.

- Ucraina nu doreste prelungirea conflictului, deoarece are mulți raniți și uciși pe campul de lupta, a declarat președintele țarii, Volodimir Zelenski, la sosirea sa la summitul Uniunii Europene, informeaza Rador Radio Romania.

- Inaintea meciului dintre Romania și Ucraina, caștigat de „tricolori” cu un categoric 3-0, pe pagina oficiala a naționalei din țara vecina a aparut un videoclip extrem de emoționant. Invadați de Rusia in februarie 2022, ucrainenii dau un meci mult mai important pe frontul de lupta. In acest context,…

- De la inceputul invaziei la scara larga, Rusia a suferit pierderi grele atat in personal, cat și in material militar. Rata ridicata a pierderilor forțeaza Moscova sa trimita in lupta unitați cu echipamente improvizate, economisindu-și resursele limitate dupa ce toate celelalte au eșuat.

- Daca Occidentul vrea sa se bata pentru Ucraina pe campul de lupta, Rusia este pregatita, a declarat luni ministrul de externe rus in exercitiu Serghei Lavrov, citat de agentia de stat de presa RIA Novosti, potrivit Reuters. The post RAZBOI RUSIA Rusia este pregatita daca Occidentul vrea sa se bata pentru…

- Vladimir Putin a decis ca un economist civil sa fie noul sau ministru al apararii, o miscare surprinzatoare pe care o face pentru a pregati Rusia de un razboi economic, incercand sa utilizeze mai bine bugetul apararii si sa valorifice inovatia in mai mare masura pentru a castiga in Ucraina, comenteaza…

- Experții de la Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) considera ca Ucraina ar trebui sa preia inițiativa pe campul de lupta in acest an, dupa ce asistența SUA de securitate ajunge pe front.