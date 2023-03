Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat violențele izbucnite la manifestațiile de joi, 23martie, fața de reforma pensiilor și a declarat ca nu va ceda in fața acestor incidente, relaetaza AFP, citata de France 24 și Le Monde . Liderul de la Paris se afla sub presiunea de a gasi o cale de ieșire…

- Miercuri, 9 februarie 2023, Sala Mare a Teatrului Național din Timișoara a ramas, pentru o vreme, in bezna. Pe scena se derula scena finala din prima parte a spectacolului O SCRISOARE PIERDUTA de I.L. Caragiale, in regia Adei Lupu Hausvater.

- Sefa guvernului italian Giorgia Meloni a apreciat joi drept "inoportuna" invitatia adresata de presedintele francez Emmanuel Macron omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski de a veni miercuri la Paris, potrivit Agerpres.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi miercuri seara la Paris, unde se va intalni cu presedintele francez Emmanuel Macron, a transmis Palatul Elysee agentiei France Presse, confirmand o informatie difuzata anterior de postul BFMTV si de radioul public francez France Info. Potrivit televiziunii…

- Doua expoziții gazduite de Centrul Pompidou din Paris vor ajunge la Timișoara. Evenimentele au fost pregatite pana la cel mai mic detaliu, iar organizatorii spun ca vizitatorii vor avea ocazia sa admire opere unice, imprumutate si de la alte cateva muzee renumite in intreaga lume

- Scena muzicala timișoreana are parte de un nou proiect pus la cale de catre doi dintre membrii formației The Bandits, Razvan Munteanu și Francis Mozes, care iși propune sa abordeze stilul retro electro combinat cu elemente live. „No DJ a aparut in 2023 și ceea ce vrem noi este sa imbinam muzica electronica…

- Intrarea principala in resedinta oficiala a prim-ministrului Frantei a fost stropita cu vopsea de doi activisti pentru clima, miercuri, cand institutiile de stat si-au reluat activitatea dupa sarbatorile de iarna, informeaza Agerpres. Actiunea a avut loc in cadrul unui protest fata de ceea ce gruparea…

- Lupii lui Calancea și Surorile Osoianu vor susține un spectacol extraordinar pe 23 februarie, de la ora 19:00, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava. Evenimentul face parte dintr-un turneu național, care mai cuprinde spectacole la Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și București.Alex Calancea ...