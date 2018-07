Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 55 de ani din comuna Aninoasa s-a impuscat accidental, duminica, in timp ce isi curata arma, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, informeaza Agerpres. Conform Politiei, barbatul detinea legal arma. ''Un barbat s-a impuscat accidental in umar…

- O fetita de aproximativ 10 ani, din Buzau, care a incercat sa sara gardul unei scoli din oras a ramas cu mana prinsa intre fiare. Pompierii au actionat de urgenta si au taiat gardul, pentru a-i salva copilei bratul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In urma precipitatiilor abundente cazute in ultimele 24 de ore, mai multe gospodarii din judetul Dambovita au fost inundate, necesitand interventia subunitatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Dambovița pentru evacuarea apei din acestea. Actiuni de evacuare a apei din gospodariile…

- Cateva zeci de gospodarii din Targoviste, Moreni, Iedera, Aninoasa si Valea Lunga au fost afectate, vineri, de inundatii, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, remis, AGERPRES. Au fost inundate curti, dar si case sau beciuri, precum si hale de siloz…

- Un accident a avut loc in urma cu puțin timp pe autostrada A1. Traficul, informeaza... The post Accident pe autostrada, intre Timișoara și Arad! A fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD (FOTO) appeared first on Renasterea banateana .

- Cercetarile desfașurate in Arad pentru identificarea osemintelor a 10 persoane care au fost condamnate și executate prin impușcare la 1 septembrie 1958 nu au fost identificate de catre cercetatori. Printre cele 10 persoane care se presupunea ca au fost ingropate in acea groapa comuna se presupunea…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp in Ploiesti, zona Bariera Bucuresti. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate doua autoturisme in care se aflau 3 persoane. La fata locului s-au deplasat echipaje de pompieri si o Ambulanta SMURD. Vom reveni

- Un elev de clasa a V-a din orasul dambovitean Titu s-a agatat, miercuri, de o bara din curtea scolii, a cazut si s-a lovit la cap, la fata locului venind un elicopter SMURD cu care copilul a fost transportat la spital, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, anunta Agerpres. …