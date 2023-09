BLESTEMUL HALALAI! A ARS MILIARDE LA CREVEDIA! Pe langa morții și raniții de la Crevedia, pe langa noua subminare a ceea ce mai ramasese din oricum zdruncinata autoritate a eșuatului stat roman, de dramele și frustrarile celor nevoiți sa ”inghita” aceasta noua drama, exploziile cisternelor de GPL s-au mai soldat cu o certitudine. Și anume aceea ca ”Blestemul Halalai” lovește din nou! […] The post BLESTEMUL HALALAI! A ARS MILIARDE LA CREVEDIA! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- ■ județul are 81 de stații de carburanți ■ 41 dispun de rezervoare GPL ■ 9 instituții din subordinea Prefecturii vor verifica starea stațiilor de alimentare cu gaz petrolier lichefiat ■ Teribilele evenimente de la Crevedia au avut reacții in lanț. Printre acestea se numara campania naționala de control…

- Unul dintre pompierii raniti sambata seara in exploziile de la Crevedia si care a fost transportat la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Bruxelles a fost scos din coma indusa si este acum constient, a aflat corespondentul RRA Bogdan Isopescu de la echipa de medici a unitatii pentru arsi. Alaturi de…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a dezvaluit ca in timpul intervenției de la Crevedia a fost greu sa țina civilii departe de casele lor, iar oamenii se tot adunau in zona, sa vada dezastrul provocat de explozie. „Doua aspecte aici. Eu cand am ajuns acolo am insistat rapid pe ele, pentru ca intervenția deja era…

- Valentin, un tanar roman aflat in Londra, a cerut cu disperare ajutor oamenilor și autoritaților din Crevedia, dupa ce familia sa a ramas fara casa dupa explozia de la stația GPL. Tatal sau a fost ranit grav, fiind internat la spitalul Floreasca din Bucuresti.

- Oameni care locuiau sau aveau afaceri langa stația GPL din Crevedia care a explodat au declarat ca daca nu plecau la timp din zona, nu ar fi scapat cu viața. Aceștia și-au pierdut casa și banii iar acum vor sa obțina despagubiri. Locuitorii spun ca cisternele intrau și ieșeau constant din curtea stației…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența informase inca din iulie 2020 mai multe instituții ale statului roman in legatura cu neregulile constatate la Stația GPL din Crevedia, unde sambata seara s-au produs doua incendii puternice.

- Inca un incendiu la Dambovița: arde un depozit langa fabrica de armament de la Dragomirești Este alerta, sambata noaptea, in Dambovița. Dupa explozia de la Crevedia a izbucnit un incendiu la un depozit de mase plastice din Dragomirești, langa fabrica de armament, informeaza Mediafax. Potrivit…

