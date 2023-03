Blestemul cardurilor de sănătate: săptămâna trecută sistemul nu a mers aproape deloc, iar pacienții au așteptat ore în șir Medicii din Romania se plang din nou de faptul ca Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), care citeste cardurile de sanatate ale pacientilor pentru a putea emite retete si trimiteri, are mari probleme de functionare. Medicii si pacientii din Iasi cu care a vorbit „Ziarul de Iasi" spun ca problemele din ultimele doua saptamani au fost si mai mari decat de obicei: timp de asteptare de cateva ore pentru probleme de rezolvat la spital, iar in multe cazuri pacientii sunt nevoiti sa lase cardurile de sanatate la medicii de familie si sa vina a doua zi sa ridice retetele. Blocajele sistemului au fost… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

