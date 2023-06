Stiri pe aceeasi tema

- Pep Guardiola (52 de ani), antrenorul lui Manchester City, a prefațat finala Champions League cu Inter Milano. Manchester City - Inter, finala Champions League, are loc sambata, de la ora 22:00, pe stadionul Ataturk din Istanbul. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima…

- Manchester City poate incheia sambata un sezon de vis. Formația antrenata de Pep Guardiola va juca finala UEFA Champions League cu Inter, intr-un meci ce se va disputa pe stadionul Ataturk din Istanbul, de la ora 22. „Cetațenii” au caștigat deja titlul in Premier League și Cupa Angliei.

- Pep Guardiola este in extaz dupa Manchester City – Real Madrid, scor 4-0, din returul semifinalelor UEFA Champions League. „Cetatenii” au obtinut o victorie magistrala si s-au calificat in finala. Se vor lupta pentru marele trofeu cu Inter, care a eliminat-o pe rivala AC Milan. Guardiola a devenit al…

- Fabio Capello (76 de ani), fost antrenor la echipe precum AC Milan, Juventus, Real Madrid sau AS Roma, a laudat prestația echipelor italiene din acest sezon de cupe europene. Serie A are doua echipe in semifinalele Champions League(Inter și AC Milan), doua in semifinalele Europa League (Juventus și…

- Performanța n-a fost atinsa niciodata de echipele peninsulare. Inter și Milan se lupta in Liga Campionilor, Juventus și Roma in Europa League și Fiorentina in Conference League. „Fotbalul italian s-a intors in elita Europei și ridica iarași vocea. Avem cinci echipe in semifinalele celor trei competiții…

- O noua seara de vis in Champions League. Manchester City și Inter au caștigat prima manșa a sferturilor de finala, dupa ce au invins Bayern Munchen și Benfica Lisabona. Erling Haaland a inscris din nou și este primul jucator din istoria Premier League care a reușit sa ajunga la borna de 45 de goluri…

- Cristi Chivu are șanse mari sa ajunga pe banca echipei de seniori a lui Inter. „Gazzetta Dello Sport” scrie ca cei care conduc clubul vor sa-l dea afara pe Simone Inzaghi și s-au gandit la antrenorul roman. Echipa milaneza a pierdut meciul cu Fiorentina din campionat și se afla doar pe locul patru.…

- Juventus Torino, echipa penalizata cu 15 puncte pentru presupuse fraude in contabilitate, s-a apropiat de locurile europene in campionatul de fotbal al Italiei, dupa ce a invins pe teren propriu, cu scorul de 4-2, formatia Sampdoria Genova, duminica seara, in etapa a 26-a din Serie A.Mijlocasul Adrien…