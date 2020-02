Blejoiul – la ultimul test Cu doar o saptamana inainte de startul returului Ligii a III-a, echipele prahovene din acest esalon si-au programat ultimele verificari inaintea duelului din prima etapa, care va fi chiar derbiul dintre Astra 2 si CS Blejoi, care se va desfasura pe stadionul din cartierul “9 Mai” al Ploiestiului. Astazi, de la orele 16,00, elevii lui Razvan Vlad merg la Moreni, pentru amicalul cu Flacara, Blejoiul dorind o repetitie cat mai aproape de conditiile in care se va juca etapa oficiala. In schimb, Astra 2 a ales sa dea curs invitatiei de a juca pe “sintetic”, dar contra unui adversar puternic, Metaloglobus,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Universitatea Craiova a fost sanctionat, miercuri, de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal cu 10.000 de lei penalitate sportiva pentru comportamentul neregulamentar al spectatorilor de la meciul de pe teren propriu cu CFR Cluj. "In baza art. 82.1. si 3.a si c din…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal l-a sanctionat, miercuri, cu doua etape de suspendare si 360 de lei penalitate sportiva pe antrenorul Mihai Teja, recent instalat la conducerea formatiei FC Voluntari. Sanctiunea a fost aplicata ca urmare a eliminarii din ultima…

- Clubul de fotbal Astra Giurgiu a anuntat, sambata, intr-un comunicat postat pe site-ul sau oficial, ca va ataca la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) sanctiunea cu deducerea a trei puncte din clasamentul Ligii I dictata de Comisia de apel a departamentului de licentiere din cadrul…

- Liderul la zi in Liga 1, Astra Giurgiu, pierde trei puncte si, automat, sefia clasamentului, ca urmare a unei decizii a Comisiei de apel pentru acordarea licentelor cluburilor, pentru datorii la ANAF, anunta, sambata, printr-un comunicat, Federatia Romana de Fotbal. CFR Cluj a fost si ea sanctionata,…

- Federatia Turca de Fotbal (TFF) a decis, joi, ca tehnicianul echipei Gaziantep, Marius Sumudica, sa fie suspendat un joc si amendat pentru un gest nesportiv fata de fanii formatiei Konyaspor, la un meci din prima liga din Turcia.Astfel, Sumudica are interdictie de acces in vestiar si de a…

- Comisia de Disciplina și Etica a Federației Romane de Fotbal a decis luni, 2 decembrie, ca Mihai Voduț (25 de ani), acum jucator la Chindia Targoviște, sa fie suspendat doi ani și amendat cu 300.000 de lei. Aceasta decizie vine in urma scandalului de pariuri in care a fost implicat pe vremea in care…

- Comisia de Disciplina și Etica a Federației Române de Fotbal a decis luni, 2 decembrie, ca Mihai Voduț (25 de ani), acum jucator la Chindia Târgoviște, sa fie suspendat doi ani și amendat cu 300.000 de lei ca urmare a scandalului legat de pariuri.Voduț miza inclusiv pe meciurile propriei…

- Comisia de Disciplina și Etica a Federației Romane de Fotbal a decis luni, 2 decembrie, ca Mihai Voduț (25 de ani), acum jucator la Chindia Targoviște, sa fie suspendat doi ani și amendat cu 300.000 de lei. Aceasta decizie vine in urma scandalului de pariuri in care a fost implicat pe vremea in care…