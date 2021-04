Bleisure | Cea mai importantă tendinţă de călătorie în 2021 Pandemia COVID-19 a introdus multe elemente noi in viața noastra. Unul dintre aceste elemente noi este apariția cuvintelor pe care rareori le-am folosit vreodata in trecut, cuvinte precum cocooning, auto-izolare, covidioti, caranteams, lucratori din lini intai si lockdown. Calatoriile, afacerile și petrecerea timpului liber sunt de mult timp parteneri. Acum,... The post Bleisure | Cea mai importanta tendinta de calatorie in 2021 appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

