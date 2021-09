Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Gradinaru și Marian Pavel s-au cunoscut in cadrul emisiunii Mireasa, iar in finala s-au casatorit și au continuat relația in afara casei. Aceștia au fost invitați in platoul emisiunii Mireasa- capriciile iubirii și au marturisit cum decurge relația lor, dupa terminarea show-ului.

- Andreea și Marian au avut prima supararein afara casei Mireasa. Andreea a vorbit deschis despre subiect atunci cand a fost intrebata de un fan daca a avut vreo cearta pana in prezent cu soțul sau.

- Blaze și Izabela s-au cunoscut in casa Mireasa sezon 3 și, deși startul nu a fost cel mai fericit, cei doi formeaza in prezent unul dintre cele mai solide cupluri formate in show-ul matrimonial.

- Cuplul Liviu și Maria au caștigat ”Mireasa”, unul dintre cele mai populare show-uri ale Antena 1. Cei doi și-au unit destinele aseara, in emisiunea respectiva, ”dar de nunta”, 40.000 euro, din partea postului de televiziune gazda. Ziua finale a coincis cu ziua de naștere a proaspatului mire. Aseara…

- Blaze, proaspat intors de la un date de neuitat alaturi de iubita lui, Izabela, nu s-a putut abține și le-a povestit baieților tot ce s-a intamplat la intalnire. Blaze și Izabela au ieșit la piscina și timp de cateva ore au fost doar ei doi, dar nu au avut parte de discuții controversate sau duioase,…

- Elena Gheorghe se iubește de 16 ani cu partenerul sau, Cornel Ene, iar de 9 ani și-a unit destinul cu alesul sau. Totuși, puțini știu ce se intampla, de fapt, intre ei. Elena Gheorghe, totul despre mariajul sau. Ce detalii a facut publice Cei doi sunt impreuna de foarte mult și timp și au ramas […]…

- Blaze este pregatit sa devina tata? Asta s-au intrebat miile de fani ai emisiunii Mireasa, urzeala soacrelor, dupa ce concurentul a facut cateva dezvaluiri surprinzatoare la scurt timp dupa ce a cerut-o in casatorie pe iubita lui, Izabela. Vor oare cei doi indragostiți sa-și mareasca familia in viitor?…

- La petrecerea de sambata, Blaze a declarat in fața camerelor mai mult despre relația lui cu Izabela. Concurentul a anunțat-o pe iubita sa pe moment ca vrea sa se casatoreasca in casa Mireasa.