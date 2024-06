Blatul România-Slovacia: realitate sau speculație? Grupa E de la EURO 2024 este una dintre cele mai echilibrate și tensionate grupe, cu toate cele patru echipe – Romania, Belgia, Slovacia și Ucraina – avand cate trei puncte dupa doua meciuri. Romania a invins Ucraina cu 3-0 și a pierdut in fața Belgiei cu 2-0, avand astfel un golaveraj pozitiv de 3-2. […] The post Blatul Romania-Slovacia: realitate sau speculație? appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

