- In disputa veche dintre Primaria Sectorului 1 și Romprest pe tema ridicarii gunoiului au intrat și 750 de caini de la adapostul primariei de pe Șoseaua Odaii, ingrijiți de personalul firmei de salubrizare. Firma amenința ca iși va suspenda activitatea de saptamana viitoare, pentru ca primaria are datorii…

- Organizatiile USR si PLUS Sector 4 au transmis vineri ca majoritatea constituita cu PNL in Consiliul local al acestei zone administrative nu mai exista pentru moment, dupa ce un reprezentant al liberalilor, Robert Florea, "a tradat" si a fost ales viceprimar. "Robert Florea tradeaza si ofera…

- Consiliul Local al Municipiului Timișoara se intrunește in ședința extraordinara, in data de 5 ianuarie, ora 17, la Filarmonica „Banatul”... The post Maine il vom cunoaște pe cel de-al doilea viceprimar al Timișoarei. Consilierii locali se intrunesc in ședința extraordinara, incepand cu ora 17 appeared…

- Stabilita de 11 ani in capitata Austriei, Ramona Miletic a fost consilier local in ultimii doi ani in districtul vienez Simmering, cu o populatie de aproape 100.000 de locuitori. Luna trecuta, Ramona a fost aleasa viceprimar al districtului, corespondentul sectoarelor din Bucuresti, informeaza realitatea.net.…

- Am fost aleasa viceprimar prin vot secret, obtinand 38 din 60 de voturi din Consiliul Local din districtul Simmering. Este o onoare, o bucurie si in acelasi timp o mare responsabilitate”, a declarat Ramona Miletic pentru adevarul.ro.scrie ziarulromanesc.at La Viena, Ramona lucreaza ca sef de birou in…

- Chiar in ziua alegerilor parlamentare, Marius Oroșanu și-a anunțat retragerea din Partidul Național Liberal. La doar 40 zile dupa ce a obținut cel de-al doilea mandat consecutiv de consilier, fostul lider sindical și-a facut publica plecarea din PNL și implicit retragerea din Consiliul Local.

- Ziarul Unirea FOTO| Balazs Tibor, noul viceprimar al comunei Radești, ales de catre Consiliul Local cu unanimitate de voturi La inceputul acestei saptamani, la Radești s-a desfașurat ședința extraordinara a consiliului local destinata alegerii noului viceprimar, care timp de 4 ani va desfașura activitatea…

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, a anuntat ca reprezentatii partidului din Consiliul Local il vor vota pe candidatul USR PLUS, Ruben Latcau, pentru functia de viceprimar. Nu acelasi lucru se va intampla insa si in cazul lui Cosmin Tabara, candidatul PNL la celalalt scaun de viceprimar. Fara sa…