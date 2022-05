Stiri pe aceeasi tema

- Decizia poliției germane de a ordona strangerea unui imens steag ucrainean arborat duminica, 8 mai, la Berlin, in semn de protest fața de invazia rusa in Ucraina, nu a fost pe placul Kievului. Ministrul sau de Externe a declarat ca autoritațile au facut „o greșeala”. Kievul a denunțat duminica o „greșeala”…

- O familie formata din cinci romani a provocat un scandal de proportii pe aeroportul Frankfurt pe Main din Germania. Politisti chemati sa ii linisteasca au fost loviti, muscati si zgariati de scandalagii. Compania aeriana cu care familia de romani urma sa zboare le-a refuzat imbarcarea spre Toronto,…

- Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, ar fi dorit sa faca o vizita in Ucraina, iar faptul ca nu a fost primit acolo este 'deranjant', a afirmat, miercuri, cancelarul Olaf Scholz la postul public de radio RBB, mentionand ca, in ce il priveste, nu are planuri imediate de a se deplasa la Kiev,…

- Barcelona a dat vina pe teren pentru faptul ca nu și-a putut face jocul și a trebuit sa se mulțumeasca doar cu o remiza la Frankfurt, scor 1-1, in condițiile in care au avut și superioritate numerica in ultimele 12 minute. FC Barcelona era mare favorita, joi seara, la Frankfurt. Insa a suferit serios…

- David Smith, britanicul de 57 de ani, care a furnizat informatii secrete serviciilor secrete ruse incepand din noiembrie 2020, a fost extradat miercuri din Germania in Marea Britanie. Individul traia in Potsdam și lucra ca agent de securitate la ambasada britanica din Berlin. Politia germana il arestase…

- Louis van Gaal (70 de ani), selecționerul Țarilor de Jos, pregatește turneul final, dar contesta alegerea FIFA. Qatar a fost acuzat de incalcarea flagranta a drepturilor omului, mii de muncitori murind pe șantierele pentru CM 2022 Calificata la Mondial dupa opt ani, Oranje se pregatește de turneul final…

- Dorian Popa a dezvaluit in cel mai recent vlogg incarcat pe contul lui de Youtube ca a avut probleme in Germania, in Frankfurt. El și fanii lui au fost dați afara de poliție din hotelul la care artistul era cazat. Cantarețul se afla in Germania pentru cateva zile. Și-a dat seama ca are și acolo foarte…

- Cu glazura albastra si galbena, in culorile naționale ale Ucrainei, gogosile se vand cu doar un euro bucata. Toate incasarile vor fi donate copiilor ucraineni care cauta refugiu la Frankfurt.„Ne-am gandit ca trebuie sa facem ceva repede, fara birocratie. Ne-am hotarat sa facem un produs in plus care…