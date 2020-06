Stiri pe aceeasi tema

- Cele 20 de persoane - sase copii si 14 adulti - din comuna Rodna care au fost evacuate marti seara din locuinte in urma inundatiilor vor ramane peste noapte in spatii puse la dispozitie de Comitetul local pentru situatii de urgenta, a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud,…

- Sase copii si 14 adulti din comuna Rodna au avut nevoie, marti seara, de ajutorul pompierilor pentru a fi evacuati din locuinte, in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale, a anuntat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud. In comuna Magura Ilvei,…

- Precipitațiile abundente de ieri au cauzat inundatii in 90 de localitati din 19 judete, apa intrand in 171 de case, dar si in sute de curti, beciuri si subsoluri.Potrivit datelor transmise, marti, de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), cele mai afectate judete au fost Alba, Bihor,…

- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta au evacuat 20 de persoane dintr-un bloc in care intr-un apartament a izbucnit, luni dupa-amiaza, un incendiu cauzat de un aparat de gatit lasat nesupravegheat, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al ISU Delta, Nicolae Botezatu,…

- bull; In Dobrogea, este inca valabil un cod galben de inundatii.Ploile continua sa faca ravgii in Dobrogea, dar si in restul tarii.Departamentul pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca s au produs inundatii in 46 de localitati din 22 de judete. De altfel, pentru Dobrogea este inca in vigoare codul galben…

- Opt persoane, respectiv trei adulti si cinci copii, au fost evacuate, joi, de pompieri din locuintele afectate de ape in zona Fardea, din estul judetului, unde este cod rosu de inundatii, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU…

- O viitura puternica a provocat, luni seara, ruperea unui podet in comuna Leordina, izoland temporar 35 de persoane, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Oana Alexa-Gonczi, potrivit Agerpres. "In comuna Leordina, o viitura produsa pe Valea Sasului a rupt un podet, iar in acest moment 10…

