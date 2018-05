Blana de oaie nu mai are valoare Oierii spun ca nu mai cautate pentru haine ori pentru caciuli de blana, pieile mieilor sunt vandute acum pe cativa banuti. Nu mai sunt tabacarii, iar cojoacele nu mai sunt la moda, astfel ca cei care au vandut miei de Pasti acum ar da ei bani ca cineva sa vina sa ii scape de pielea ramasa. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

