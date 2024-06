Stiri pe aceeasi tema

- Blajul devine capitala voleiului european juvenil: Gazduiește Campionatul European de Volei Feminin, under 18. PROGRAMUL meciurilor Blajul devine capitala voleiului european juvenil: Gazduiește Campionatul European de Volei Feminin, under 18. PROGRAMUL meciurilor Romania gazduiește intre 1 și 13 iulie,…

- Romania mai are un singur hop de trecut pana la optimile de finala ale Campionatului European: partida cu Slovacia. Aceasta se va disputa miercuri, de la ora 19:00, concomitent cu Ucraina - Belgia. In acest moment, toate formațiile din Grupa E au cate trei puncte, aspect nemaivazut la un Euro. In acest…

- Belgia a invins Romania 2-0 (1-0), la Koln, sambata seara, in al doilea meci de la Campionatul European de Fotbal – EURO 2024. „Tricolorii” au inceput meciul din postura de lideri ai grupei E și, in ciuda infrangerii pastreaza aceeași poziție. Echipe de start: ROMANIA: 1. Nița – 2. Rațiu, 3. Dragușin,…

- Incepe EURO 2024: Cine transmite live meciurile. Care este primul meci de fotbal la Campionatul European. Cand joaca Romania EURO 2024 incepe vineri, 14 iunie 2024. Cea mai importanta intrebare pentru microbiștii din Romania este: Cine transmite live meciurile la EURO 2024. Primul meci de la EURO 2024…

- Campionatul European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania, debuteaza vineri, cu partida dintre selectionata tarii gazda si Scotia, la Munchen, de la ora 22:00, in Grupa A. EURO 2024 reuneste 24 de echipe in sase grupe a cate patru formatii, intre care si Romania, care va juca in Grupa E, alaturi…

- Campionatul European de Fotbal 2024 incepe pe 14 iunie, in Germania. Romania joaca pentru titlul european dupa o pauza de opt ani, numarandu-se printre cele 24 de echipe prezente la EURO 2024. Meciurile de la EURO 2024 vor fi jucate in perioada 14 iunie-14 iulie. Astfel, la EURO 2024, Romania face parte…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei a fost repartizata in Grupa B, alaturi de echipele Muntenegrului, Cehiei si Serbiei, la Campionatul European care va avea loc in acest an. Romania, care a castigat prima grupa a preliminariilor cu punctaj maxim, a facut parte din urna a doua valorica, in timp…

- Inca de la inaugurare, „Pitesti Arena” – cea mai noua sala polivalenta din Romania – a devenit motorul HORECA in Arges, dar mai ales in Pitesti. Practic, veniturile hotelurilor din Pitești s-au rotunjit considerabil mai ales in perioada competițiilor internaționale gazduite de „Pitesti Arena”. Saptamana…