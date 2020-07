Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Emil Boc este foarte mulțumit ca Planul național de investiții și relansare economica elaborat de guvern include la capitolul infrastructura de transport marile proiecte ale orașului: metrou, tren metropolitan, centura metropolitana.

- Contractele pentru execuția studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice pentru drumul expres Siret-Suceava-Pașcani ar putea fi semnate pe data de 20 iulie in cazul in care nu vor fi contestații la licitațiile organizate iar peste doi ani de zile va fi scoasa la licitație execuția lucrarii. Anunțul…

- Guvernul a aprobat joi, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, o ordonanta de urgenta care permite transferul proiectelor de infrastructura rutiera si feroviara de interes național de la autoritatile centrale la nivelul autoritatilor locale, a anunțat Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului.…

- Un alt proiect propus și votat de suceveni in cadrul bugetarii participative a fost dus la bun sfarșit. Modernizarea strazii Barbu Ștefanescu Delavrancea, din cartierul Ițcani, proiect demarat la inițiativa cetațenilor, a fost finalizata.Alte proiecte, demarate de administrația locala tot la ...

- Un obicei comun in majoritatea țarilor lumii, acela de a te uita la telefon in timp ce mergi pe strada, ar putea deveni ilegal intr-un oraș din Japonia, de la 1 iulie. Consilierii Municipiului Yamato, situat in zona centrala a Japoniei, urmeaza sa voteze un proiect de lege care interzice aceasta activitate,…

- Primaria Ramnicului a primit finantare europeana pentru inca un proiect destinat reducerii birocratiei pentru cetateni. Joi, 7 mai, Primaria Municipiului a semnat Contractul avand ca obiect acordarea finantarii nerambursabile de catre Autoritatea de Management a Programului Operational Capacitate Administrativa…

- Joi, 7 mai, Primaria Municipiului a semnat Contractul avand ca obiect acordarea finantarii nerambursabile de catre Autoritatea de Management a Programului Operational Capacitate Administrativa pentru proiectul “Simplificarea procedurilor administrative si elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare…

- In orasul cel mai afectat de coronavirus din Romania, autoritatile au ajuns sa dezinfecteze pana si aerul. Un aparat special, care imprastie solutie dezinfectanta in vazduh, a fost cumparat de autoritați. Va fi folosit de acum inainte in fiecare noapte, dupa ce se curata strazile.