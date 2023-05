Stiri pe aceeasi tema

- Traditionala „petrecere” de 1 iunie, organizata de Primaria si Consiliul Local Blaj, se va desfașura in acest an, in premiera, pe Campia Libertații, un spațiu generos, care ii așteapta pe cei mici cu multe surprize. Evenimentul va avea loc joi, 1 iunie 2023, intre orele 10:00 si 13:00. Jocuri atractive…

- 1 iunie| Spectacol pentru copii, pe Campia Libertații din Blaj: Jocuri interactive, ateliere de teatru de papuși și concursuri pentru cei mici. PROGRAM 1 iunie| Spectacol pentru copii, pe Campia Libertații din Blaj: Jocuri interactive, ateliere de teatru de papuși și concursuri pentru cei mici. PROGRAM…

- Admitere școala de poliție, jandarmi, pompieri 2023: sambata, 27 mai, proba scrisa. Reguli pentru candidați Admitere școala de poliție, jandarmi, pompieri 2023: sambata, 27 mai, candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice susțin proba scrisa. La proba scrisa participa și 20…

- CENTRUL CULTURAL CAREI ȘI DIRECȚIA DE CULTURA CAREI va invita la Ziua Copilului, joi, 1 iunie 2023, la Sala Teatrului Municipal unde va avea loc o proiecție de film HARRY POTTER 7, Harry Potter and the Deathly Hallows – part 2. Prețul unui bilet este 15 lei. De la ora 10.00 dublat romana iar de la…

- Nicușor Dan, primarul Bucureștiului, a vorbit despre banii pe care Primaria ii da catre CSM București. Edilul capitalei spune ca echipa de handbal feminin primește 14 milioane de lei de la Primarie (aproximativ 2,8 milioane de euro) și dezvaluie ca CSM București atrage sponsorizari mai mari decat in…

- Ministerul Afacerilor Interne anunta, miecuri, ca aproape 2.900 de locuri au fost scoase la concurs in institutiile de formare a agentilor de politie si subofiterilor ale Ministerului Afacerilor Interne. Cererile de inscriere pot fi transmise incepand de maine, 20 aprilie. Distribuie pe Facebook Distribuie…

- Ziua Internaționala a Romilor este sarbatorita anual de catre comunitatea internaționala la 8 aprilie, in cinstea recunoașterii culturii, istoriei și drepturilor a milioane de romi din toata lumea. In acest context, Primaria municipiului Aiud și Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud – Direcție…

- Admitere școala de poliție, jandarmi, pompieri 2023: Numarul locurilor scoase la concurs va fi dublat. Detalii pentru candidați Admitere școala de poliție, jandarmi, pompieri 2023: Numarul locurilor scoase la concurs va fi dublat. Pentru anul școlar 2023-2024, vor fi alocate in total 5.760 de locuri,…