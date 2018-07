Stiri pe aceeasi tema

- Fostul co-președinte al PNL, Vasile Blaga, i-a chemat pe liderii organizațiilor din aripa ex-PDL la sediul partidului din Modrogan, miercurea viitoare, ora 16.00, la o intalnire unde vor conveni asupra susținerii lui Ludovic Orban la șefia formațiunii, au declarat surse politice pentru Mediafax.

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca in ultima sedinta a conducerii PNL, presedintele CJ Ilfov, Marian Petrache, le-a reprosat apropiatilor lui Ludovic Orban ca dau informatii mincinoase pe surse. De partea cealalta, tabara lui Orban il acuza pe Marian Petrache ca incearca sa rastoarne actuala…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a intalnit, marti dimineata, cu liderii UDMR pentru a negocia sustinerea motiunii de cenzura, care va fi votata miercuri, insa nu a primit un raspuns ferm, au declarat pentru MEDIAFAX surse politice.

- Dupa un schimb acid de replici, prin intermediul presei, liderul PNL, Ludovic Orban și liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-au intalnit sa negocieze, inaintea moțiunii de cenzura.Surse politice ne-au precizat ca cei doi se intalnesc, la ora transmiterii acestei știri, la sediul PNL din Modrogan.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca a avut discutii cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, pe marginea sustinerii motiunii de cenzura, insa a aratat ca Uniunea urmeaza sa decida pozitia...

- Conducerea PSD va stabili azi data in care va organiza, in Bucuresti, marele miting pentru sustinerea familiei traditionale. De dimineata, liderul PSD Liviu Dragnea si primarul Capitalei, Gabriela Firea, au avut o discutie separata, cu scopul de a gasi o locatie potrivita in Bucuresti. Potrivit unor…