Se incing spiritele in PNL. Dupa ce a fost achitat in prima instanța, Vasile Blaga pare ca și-a facut revenirea in forța in fostul sau partid convocandu-i la ședința pe foștii sai camarazi: Emil Boc, Adriean Videanu și Gheorghe Flutur. Fapt care nu i-a fost deloc pe plac actualului lider al liberalilor, Ludovic Orban și nu a facut decat sa dea apa la moara nemulțumiților din PNL. Nici președintele Klaus Iohannis nu este prea fericit de neliniștea din partidul care ar trebui sa il susțina in...