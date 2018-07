Stiri pe aceeasi tema

- Fostul co-presedinte PNL, Vasile Blaga, a fost intrebat cum vede posibilitatea ca Guvernul sa emita o Ordonanta de Urgenta privind aministierea si gratierea unor fapte de corup'ie si a spus ca el, care are inca probleme in justitie, nu s-a pronuntat in ultimul an si jumatate pe acest subiect si nu…

- Pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de azi nu figureaza niciun proiect de ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea. Insa ordinea de zi ar putea fi suplimentata pe ultima suta de metri. Potrivit unor surse politice, Calin Popescu Tariceanu s-ar opune unei ordonante de urgenta care sa-i salveze…

- Se va da Ordonanța de Urgența pentru Amnistie și Grațiere? Este dezbaterea care a incins mijlocul verii și nu fara substanța. Discuția exista in cadrul Coaliției și ea devine tot mai intensa pe masura ce devine tot mai clar ca opoziția președintelui Klaus Iohannis la legile justiției votate de Parlament…

- Guvernul se reuneste marti, la ora 14.00, in sedinta, iar potrivit liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar urma sa fie adoptata o Ordonanta de Urgenta pe mediu care trebuie sa puna in acord cu o Directiva europeana, acesta fiind singurul motiv pentru care sedinta Executivului are loc marti, si nu…

- G4Media.ro anuntase ca o Ordonanta de Urgenta privind amministirea sau gratierea unor fapte de coruptie ar urma sa fie adoptata in sedinta de guvern de marti, dar liderul PSD „ar fi batut in retragere”, in conditiile in care ministrul Tudorel Toader nu ar fi vrut sa isi asume semnarea acestei OUG.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, neaga, intr-un mesaj transmis Digi24, ca Guvernul Dancila ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea. Dragnea ar scapa de puscarie in cazul in care o asemenea ordonanta ar intra in vigoare.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, neaga, intr-un mesaj transmis Digi24, ca Guvernul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea. "I-am intrebat pe doamna premier si pe domnul ministru al Justitiei daca exista vreo intentie de adoptare a unei OUG de gratiere…

- Liderul deputatilor ALDE, Varujan Vosganian, exclude posibilitatea ca Guvernul sa adopte maine o Ordonanta de Urgenta privind amnistia si gratierea, care l-ar salva pe Liviu Dragnea de inchisoare. Fara sprijinul ALDE, Guvernul nu poate adopta OUG.