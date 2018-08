Stiri pe aceeasi tema

- 'Ca a fost cu o injuratura (placuta de inmatriculare - n.r.), nu cred ca place niciunui om de bun simt, dar aici este vorba de alte probleme. De ce a intrat asa de usor (...), a trecut ca prin branza prin frontiera, in momentul in care avea doua seturi de placute? De ce a fost lasat, dupa ce a fost…

- "Am toata increderea ca seful Politiei Romane, care in acest moment deruleaza o serie de verificari, va face lumina in aceasta situatie controversata", a declarat Carmen Dan joi, la sediul MAI.Luni, Brigada Rutiera a anuntat ca lui Razvan Stefanescu i s-a intocmit dosar penal sub aspectul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, are o prima reactie la scandalul numarului de inmatriculare cu mesaj injurios la adresa PSD, la cateva zile dupa ce Politia i-a confiscat romanului din Suedia placutele si i-a deschis un dosar penal, relateaza Știripesurse.ro. "Am toata incredere ca se va face…

- Poliția Romana devine cunoscuta și in afara granițelor țarii. Nu, nu e mulțumita vreunei operațiuni spectaculoase de prindere a unui infractor, ci 'grație' scandalului M...E PSD. Videoclipul in care Poliția Romana ridica placuțele de inmatriculare montate pe mașina lui Razvan Ștefanescu, șoferul…

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi a apreciat, miercuri, ca imaginea Ministerului de Interne este afectata de „presiunile politice PSD”, afirmand ca rezultatul direct al acestui mod de acțiune este ca reputația Poliției și increderea cetațenilor in instituții subordonate MAI scad vertiginos.Vicepreședintele…

- Dan Barna a vorbit despre cazul soferului cu numere anti-PSD, marți, 31 iulie, intr-o conferinta de presa. Astfel, președintele Partidului Uniunea Salvați Romania (USR) a declarat ca modul in care a reactionat Politia in cazul soferului autoturismului inmatriculat in Suedia cu numere personalizate reprezinta…

- Politistii de la Brigada Rutiera au intocmit dosar penal pe numele barbatului, de 45 de ani, soferul autoturismului inmatriculat in Suedia cu numere personalizate, informeaza Agerpres.ro. Potrivit Biroului de presa al Brigazii Rutiere, in cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii…

- Politistii de la Brigada Rutiera au intocmit dosar penal pe numele barbatului, de 45 de ani, soferul autoturismului inmatriculat in Suedia cu numere personalizate. Potrivit Biroului de presa al Brigazii Rutiere, in cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducere…