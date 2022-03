Toate telecomunicațiile noastre publice și private depind de cabluri submarine. In contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia, forțele armate occidentale au avut in vedere cel mai rau scenariu, acela al unei intreruperi totale a internetului in Europa in cazul distrugerii acestor „autostrazi” informatice care strabat fundul marilor. Aproape toate comunicațiile noastre electronice, inclusiv prin telefoane mobile, […] The post Blackout total al comunicațiilor in Europa / Scenariul groazei pe care-l poate pregati Putin first appeared on Ziarul National .