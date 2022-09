Stiri pe aceeasi tema

Dupa turnul Eiffel, a venit randul palatelor Luvru si Versailles sa devanseze stingerea iluminatului, o masura ''simbolica'' ce are drept scop sensibilizarea populatiei in ceea ce priveste criza energetica, a declarat sambata ministrul francez al Culturii, Rima Abdul Malak, potrivit AFP.

Parisul va stinge luminile turnului Eiffel cu o ora mai devreme decat in mod obisnuit, va reduce temperatura apei in piscinele municipale si va amana incalzirea cladirilor publice in scopul economisirii energiei in iarna aceasta, a anuntat primarul orasului, potrivit Agentiei Reuters, preluata de Agerpres.

- Pentru a face fata crizei economice provocate de razboiul din Ucraina, Egiptul a gasit o solutie: reducerea iluminatului public pentru a economisi energie si a exporta mai mult gaz, cu scopul de a creste rezervele de valuta.

Ministrul francez al Culturii, Rima Abdul Malak, și-a exprimat increderea in accelerarea lucrarilor de restaurare a Catedralei Notre-Dame, al carei obiectiv este redeschiderea la timp pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice din 2024 din Franța.

Un oraș german vrea sa reduca pe cat de mult posibil consumul de curent electric. Orașul Augsburg, capitala regiunii administrative Schwaben, și al treilea oraș ca marime din Bavaria, face calcule peste calcule. Conform situației actuale, costurile anuale pentru electricitate, gaze naturale, termoficare