Blackout a băgat spaima în lume: „Scenariu” sau teorie a conspirației? (VIDEO) „Aprinde luminile din nou și fiica ta moare. Acesta este mesajul primit de premierul belgian a carui fiica a fost rapita. Țara este cufundata in intuneric dupa ce un act de sabotaj inchide centrala nucleara și Michael Dendoncker, șeful departamentului la unitatea anti-terorism DA3, trebuie sa afle ce vor sabotorii inainte sa fie prea tarziu”. Acesta este desfașuratorul, pe scurt, al unui serial belgian intitulat Blackout (!), care va putea fi vizionat inainte de anul 2023… Tema este de actualitate, se pliaza pe ceva „la moda” in acest moment in car oamenii nu mai știu cat e ficțiune și cat e realitate.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

