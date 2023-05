Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de scoli din Belgrad au primit miercuri dimineata amenintari cu bombe, informeaza Tanjug. Ministerul Educatiei din Serbia a precizat ca este vorba de e-mailuri trimise catre 78 de scoli primare si 37 de unitati de invatamant secundar. Conform ministerului, echipaje de politie actionau pe teren,…

- Minel Prina, fostul edil din Slatina și condamnat la 4 ani și jumatate de inchisoare in același dosar cu fostul lider PSD Darius Valcov, a fost prins de polițiști la Milano. Și Darius Valcov, dat in urmarire pentru ca are de ispașit 6 ani de inchisoare se afla tot in Italia, cel mai probabil la […]…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, la Piatra Neamt, ca sondajele efectuate la nivelul fiecarui partid ar arata ca peste doua treimi dintre romani ar dori ca numarul alegerilor de anul viitor sa fie redus. „Atunci cand am discutat comasarea alegerilor nu am facut-o voluntar, ci am avut in vedere…

- Autoritațile de la Belgrad au prezentat filmul masacrului de la școala gimnaziala din Belgrad, unde baiatul de 14 ani a deschis focul și a ucis opt elevi și un paznic, ranind și alte șapte persoane. Conform șefului Poliției, baiatul avea totul planificat de o luna. El iși facuse o lista cu victimele,…

- Doua avioane de lupta F-16 ale detașamentului „Carpathian Vipers”, aflate in misiune de Poliție Aeriana intarita sub comanda NATO, au interceptat vineri doua avioane rusești in Țarile Baltice. Potrivit MApN, in data de 7 aprilie, la numai șase zile de la preluarea misiunii de Poliție Aeriana intarita…

- Baronul PSD de Neamț, Ionel Arsene, s-ar fi predat la Bari, in Italia, insoțit de avocați. El a plecat din țara cu cateva zile inainte de decizia definitiva de condamnare pe care a primit-o intr-un dosar de corupție. The post Baronul de Neamț Ionel Arsene s-a predat in Italia, insoțit de avocați appeared…

- O sfera metalica uriașa, care a esuat pe un tarm din Japonia, i-a lasat perplecsi pe localnici si a declansat o avalansa de speculatii, relateaza BBC. Autoritatile nu pot spune inca ce este – nici macar politia sau echipa de genisti trimisa sa investigheze nu a avut un raspuns. Ceea ce se stie este…