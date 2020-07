blackbear a lansat single-ul “queen of broken hearts”

Stiri pe aceeasi tema

- Noul single Glass Animals, “Heat Waves”, va fi inclus pe urmatorul album al trupei – Dreamland, al treilea material discografic, ce va fi lansat pe 7 august 2020. “Heat Waves” incorporeaza trucurile minunate ale enigmaticului producator si lider al Glass Animals, Dave Bayley, si este hitul introspectiv…

- „Rough and Rowdy Ways" este primul album al laureatului Nobel in literatura de la „Tempest" din 2012, chiar daca intre timp artistul a mai lansat trei colectii: „Shadows in the Night", „Fallen Angels" si „Triplicate". Robert Allen Zimmerman, cunoscut drept Bob Dylan, s-a nascut pe 24 mai 1941, este…

- Dupa ce a colaborat pentru prima oara cu Jacobo Ostos pentru „Jangueo”, Yasiris continua calatoria muzicala internaționala alaturi de Cat Music Latin și lanseaza „Mi suerte”, o piesa de suflet pentru cei care au trait o poveste de iubire, dar norocul nu a fost de partea lor. Compusa de Yasiris și produsa…

- Lady Gaga si Ariana Grande au lansat piesa "Rain On Me", al doilea single de pe noul album al celei dintai, "Chromatica", anunța MEDIAFAX.Noua piesa urmeaza single-ului "Stupid Love", iar Lady Gaga spune ca este o "metafora pentru lacrimi si cantitatea de alcool pe care o consuma pentru a-si…

- Artistul timișorean Calin Lupu, fost participant la concursul Vocea Romaniei a lansat un nou single „Last Request“, melodie care va fi inclusa pe materialul discografic al artistului timișorean. Din cauza pandemiei prin care trecem, artiștii din lumea intreaga trec prin momente dificile, care au facut…

- ​Calin Pop, vocalistul si chitaristul trupei Celelalte Cuvinte, a anunțat, vineri, pe pagina personala de Facebook ca a lansat melodia "Vapaia". Single-ul face parte de pe albumul solo pe care artistul ar trebui sa-l lanseze undeva în acest an. În urma cu doar câteva…

- Dupa lansarea single-ului de debut „Salveaza-ma”, trupa Antipoem anunța lansarea primului EP – „Vise fara aripi” și revine cu single-ul „Spini”. Piesa „Spini” a fost scrisa intr-o singura zi. Solistul și compozitorul trupei, Andy Horjea, a venit la studio cu versurile care descriau situația prin care…

- Solistul trupei timișorene Allover, Luca Dragu a lansat un album care conține opt compoziții create pentru spectacole de teatru. „Unul dintre avantajele izolarii este ca ajungi sa termini proiecte pe care le ai aveai in plan de ceva timp, dar dintr-un motiv sau altul, nu ai apucat sa le concretizezi.…