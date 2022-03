Black Shark 5 a debutat: 3 telefoane de gaming, model Pro cu stocare SSD, vapor chamber dual Black Shark, startup-ul sustinut o perioada de Xiaomi a anuntat 3 telefoane noi de gaming pe 30 martie: Black Shark 5, Black Shark 5 Pro si Black Shark 5 RS. De obicei vedeam doua telefoane in gama Black Shark, unul clasic si unul Pro, dar acum avem 3, iar cel RS este un fel de editie Lite. Black Shark 5 Acest telefon adopta doua vapor chamber-uri pentru racire, nu are SSD ca modelul Pro, dar vine cu RAM LPDDR5 si stocare UFS 3.1. Foloseste butoane magnetice shoulder pentru input la gaming si are aceeasi baterie cu incarcare la 120W ca si la Pro. Se incarca in doar 15 minute. Iata lista completa… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

