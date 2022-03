Black Sea Oil & Gas to extract Romania gas from Q2

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a criticat, joi, cresterea cheltuielilor pentru aparare ale statelor occidentale in urma invaziei ruse in Ucraina, calificand-o drept „o nebunie”. Papa spune ca trebuie gasita o noua cale de echilibrare a puterii mondiale, relateaza Reuters. Razboiul din Ucraina este un produs al „vechii…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Rusia va folosi arma nucleara doar daca „existența sa ar fi amenințata”, relateaza Reuters. Comentariul vine la aproape patru saptamani de razboi in Ucraina, dupa ce Rusia a invadat aceasta țara și in mijlocul unor ingrijorari ale Occidentului…

- Oil prices climbed 4% on Thursday after the International Energy Agency (IEA) said three million barrels a day (bpd) of Russian oil and products could be shut in from next month and despite the U.S. Federal Reserve’s decision to raise interest rates, according to Reuters. The supply loss would be far…

- Un autocar cu aproximativ 50 de ucraineni a iesit de pe o sosea din Italia, iar o persoana a murit si alte cateva au fost ranite, au anuntat duminica pompierii, potrivit Reuters. Accidentul s-a produs pe autostrada dintre Cesena si Rimini, pe coasta de nord-est. Operatiunile de salvare sunt inca in…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, le-a cerut, vineri, vecinilor Rusiei sa nu escaladeze tensiunile, in a noua zi dupa ce Moscova si-a trimis fortele armate in Ucraina, transmite Reuters. „Nu avem intentii rele la adresa vecinilor nostri. Si i-as sfatui si pe ei sa nu escaladeze situatia, sa nu introduca…

- Principalul grup politic din Parlamentul European a cerut, luni, o evaluare a practicilor bancare ale Elvetiei si posibila includere a tarii pe lista neagra de bani murdari a UE, dupa aparitia unor documente legate de practicile de afaceri ale Credit Suisse, transmite Reuters. Presa a publicat luni…

- Swedish price comparison firm PriceRunner said on Monday it was suing Alphabet-owned Google for about 2.1 billion euros, the latest firm to take legal action alleging the search giant manipulated search results, according to Reuters. Google in November lost an appeal against a 2.42 billion euro fine…

- European Union support schemes will drive a surge in renewable energy projects in Romania to replace outdated coal-fired power plants and help the country meet its climate targets, Energy Minister Virgil Popescu said, according to Reuters. Separately, he gave a time-scale for new nuclear units, with…