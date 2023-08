Black Sea Judo Cup 2023 reuneste la Constanta peste 150 de sportivi din tara si din strainatate (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- AS FCS Old Boys 2017 Navodari a invins in finala Noua Generatie Macin, mentinandu si astfel titlul cucerit la editia precedenta. Editia a saptea a Turneului de fotbal al Armanilor, urmata de sarbatoarea satului Camena, au avut loc in judetul Tulcea. Competitia fotbalistica, rezervata veteranilor, a…

- In ultimul weekend din luna iulie, la Constanta va avea loc un eveniment spectaculos, anume SEASTREET, un festival international de strada care se va desfasura timp de trei zile, intre 28 si 30 iulie. Potrivit Teatrului de Stat Constanta, festivalul este realizat cu finantare in principal din partea…

- Triatlonistii de la CSM Constanta au obtinut rezultate excelente si in weekend ul recent incheiat. Carol Popa a castigat competitia juniorilor la Delta Triathlon Tulcea, in proba de supersprint, iar Gabi Mihailescu s a impus in competitia cadetilor Paul Galoiu a urcat si el pe podium, la cadeti, obtinand…

- Peste 65.000 de fani din Romania si din strainatate au ajuns la malul Marii Negre in prima zi a editiei aniversare a festivalului Neversea. Cel mai mare festival organizat pe o plaja din Europa s a transformat in centrul distractiei de la malul marii pentru oamenii veniti din Romania si din strainatate.…

- Șefa promoției 2023 de la Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu‟ Marașești este Denisa-Elena Nițu care, pe parcursul celor patru ani de liceu, a obținut media generala 9,28. Tanara spune ca se aștepta sa fie numita șefa de promoție pentru ca „in toți acești ani am avut cea mai mare medie din liceu‟.…

- Intrecerile editiei 2023 a Trofeul Iosif Bukkosi, competitia care a comemorat memoria antrenorului care l a descoperit pe Gheorghe Hagi, Iosif Bukkosi, s a incheiat astazi, pe terenurile din Complexul Academiei Hagi. Turneul a fost organizat de Asociatia Judeteana de Fotbal Constanta prin proiectul…

- MC GYM Motion imbina utilul cu placutul si este locul unde intalnesti profesionisti care te pot aduce la forma maxima, sau care te ajuta sa te recuperezi. Inaugurarea noii locatii care se intinde pe un spatiu de 400 de metri patrati a avut loc in aceasta luna. Iubitorii de sport si miscare au inceput…

- Evenimentul sportiv "Cupa Litoralldquo; la box, intrecere rezervata categoriilor cadeti, juniori, tineret si seniori, se va desfasura la Mangalia, in perioada 15 17 iunie.Competitia va avea loc in Piata Republicii, in fata Casei de Cultura din municipiu.Cupa este organizata de Asociatia Club de Box…