- Mii de americani au continuat manifestatiile impotriva rasismului si a brutalitatii politistilor la Washington, Philadelphia si New York sambata, in timp ce in Carolina de Nord a fost organizata o a doua slujba de pomenire a afro-americanului George Floyd, a carui ucidere a starnit valuri de proteste…

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, s-a alaturat vineri protestatarilor din Ottawa și a îngenunchiat pentru a denunța, alaturi de ceilalți manifestanți, rasismul și violența polițiștilor, dupa moartea lui George Floyd în Statele Unite, relateaza AFP. Cu o masca de protecția neagra, Justin…

- Secretariiamericani ai Justitiei Bill Barr si Apararii Mark Esper si alti oficiali de rang inalt sunt de asemenea vizati in aceasta plangere, depusa de catre ACLU si de cate alte organizatii de drepturi civice in contul aripiidin Washington a miscarii Black Lives Matter si altor manifestanti. Cateva…

- Antrenorul San Antonio Spurs (NBA) Gregg Popovich a denuntat incapacitatea lui Donald Trump - pe care l-a catalogat drept un ”idiot dernajat” si ”las” - de a spune ca ”viata celor de culoare conteaza” ("Black Lives Matter") si ”sa uneasca oamenii” dupa moartea lui George Floyd, relateaza AFP.

- Un barbat din Salt Lake City a avut o reactie iesita din comun in cursul unei protest organizat ca urmare a decesului lui George Floyd. Furios, contramanifestantul a scos un arc pentru a-l folosi, spun martori, impotriva unor protestatari de culoare.

- Un camion cisterna a rulat catre manifestanti pe o autostrada inchisa, la Minneapolis, in Minnesota, intr-o atmosfera tensionata in Statele Unite, din cauza mortii in urma cu o saptamana a lui George Floyd, un afroamerican, in timpul unei arestari a Politiei din Minneapolis, relateaza Reuters.