- Ambasada Suediei la Bucuresti a postat, pe Facebook, in stilul sau caracteristic, o intrebare cu referire la elicopterul american care a aterizat fortat in centrul Capitalei. „Cine are prioritate in intersecție?”, se intreaba cei de la Ambasada. „Cine are prioritate in sensul giratoriu de…

