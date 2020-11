Stiri pe aceeasi tema

- Volumele tranzactionate de Black Friday au ajuns la aproape 169 de milioane de lei, la ora 11:20, cu 62,9% mai mult decat anul trecut, arata datele in timp real publicate, vineri, de PayU Romania. Conform statisticii, numarul total de tranzactii inregistrate a ajuns la 212.635, in crestere cu 61,64%…

- Alte 1149 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 4 cazuri sunt de import (Romania-1, Marea Britanie-1, Federația Rusa-1, Ucraina-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 64 424 cazuri. Total teste efectuate…

- ​Piața gazelor înregistreazta o tendința de revenire spre normalitate începând deja cu trimestrul doi, odata cu anunțarea anularii constrângerilor din controversata OUG 114/2018, urmata de o accelerare accentuata a evoluției favorabile în cel de-al treilea trimestru, liber…

- Alte 721 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 5 cazuri sint de import (Ucraina-1, Emiratele Arabe Unite-1, Italia-1, Spania-1, Marea Britanie-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 48 953 cazuri. Total…

- CHIȘINAU, 25 sept – Sputnik. Astazi au fost anunțate 721 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintr-un numar total de 2.621 de teste (primar – 2.440 si repetat – 171). Cinci cazuri sunt de import (Ucraina-1, Emiratele Arabe Unite-1, Italia-1, Spania-1, Marea Britanie-1). Ministerul…

- Alte 665 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 6 cazuri sint de import (Turcia-2, Ucraina-2, Italia-1, Marea Britanie-1). {{466589}}Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 45 648 cazuri. Total teste efectuate…

- Deficitul comercial al Romaniei a crescut cu jumatate de mld. euro in primele 7 luni și se apropie de 10 mld. euro Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele sapte luni ale anului, la 9,990 miliarde de euro, in crestere cu 481,4 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada 1 ianuarie…

- Deficitul comercial al Romaniei a crescut cu jumatate de miliard de euro in primele 7 luni și se apropie de 10 mld. euro Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele sapte luni ale anului, la 9,990 miliarde de euro, in crestere cu 481,4 milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada 1 ianuarie…