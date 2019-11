Black Friday, pericol de atac cibernetic. Iată câteva sfaturi pentru cumpărăturile online Campaniile de reduceri pot fi periculoase din punct de vedere al atacurilor cibernetice, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, in conditiile in care numai anul trecut, de "Black Friday", numarul de atacuri de tip ransomware a crescut cu 28 de ori fata de perioada similara din 2017, avertizeaza compania de securitate SonicWall, intr-un comunicat de presa transmis, luni, Agerpres. "Si pentru companii, perioada campaniilor de reduceri poate fi periculoasa. Indiferent daca efectuarea de cumparaturi online in timpul lucrului este o activitate aprobata sau nu de catre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

